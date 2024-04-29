Як використати залишки мила в побуті: оригінальні поради

Залишки мила не обов'язково викидати на смітник. Існують цікаві та практичні способи їхнього повторного використання. UAportal розповідає детальніше про це.

Повторне використання

Невеликі шматочки мила можна розтопити, змішати з ефірними оліями або травами і залити у форми, щоб створити унікальний шматок мила.

Читайте також: Як швидко очистити сковорідки від нагару за допомогою господарського мила: геніальний лайфхак

Пральний порошок

Змішавши натерте мило з пральною содою та бурою, можна створити натуральний та екологічно чистий пральний порошок. Це не тільки зменшує кількість відходів, але й знижує вплив агресивних хімічних речовин, які містяться в багатьох комерційних миючих засобах.

Декоративне мило

Поєднуючи різні кольори мила та використовуючи форми або техніки, такі як мармурування, можна створювати гарно декоративне мило, яке стане чудовим подарунком або прикрасою для дому. Виготовлення декоративного мила також може бути корисним і розслаблюючим способом провести час.

Освіжувач одягу

Можна натерти мило і покласти його в маленькі пакетики, щоб зберегти запах свіжості та чистоти одягу та постільної білизни.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко відмити ванну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!