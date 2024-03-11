Як використовувати борошно в побуті: 3 цікавих лайфхаки

Борошно, звичайний інгредієнт у кулінарії, також може бути зручним побутовим засобом для виконання різних завдань. UAportal розповів про три практичні способи його використання, які можуть принести користь у вашому домі.

Мурахи

Коли доводиться боротися з мурахами, застосування токсичних хімікатів може бути не для всіх прийнятним рішенням. Альтернативним методом є використання кукурудзяного борошна. Мурахи відчувають огиду до порошкоподібних речовин, що працює на вашу користь.

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Засіб для прибирання

Іноді рідкі миючі засоби не справляються зі стійким жиром, накипом та поверхнями з нержавіючої сталі. У таких випадках на допомогу приходить борошно, яке успішно видаляє ці забруднення, не дряпаючи покриття. Однак будьте обережні, оскільки часте використання цього методу може призвести до засмічення каналізації.

Домашній клей

Звичайне борошно може слугувати основою для виготовлення домашнього клею. Він є екологічно чистим і безпечним у використанні. За надійністю він не поступається магазинним варіантам.

Щоб зробити цей клей своїми руками, змішайте одну склянку пшеничного борошна, три склянки води та дрібку солі. Ретельно перемішайте інгредієнти, а потім варіть суміш на середньому вогні приблизно 10 хвилин, помішуючи. Після охолодження цей саморобний клей ідеально підходить для різних завдань, наприклад, для виробів з пап'є-маше та інших матеріалів.

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