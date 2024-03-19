Як використовувати мікрохвильовку не тільки для підігріву їжі: цікаві лайфхаки

Мікрохвильові печі можуть стати у пригоді для виконання цілої низки домашніх завдань, пропонуючи зручність та ефективність. UAportal підготував три цікаві лайфхаки з її застосуванням.

Очищення обробної дошки

Дошка для нарізання з часом може легко накопичувати плями та неприємні запахи. Однак за допомогою мікрохвильової печі можна швидко повернути їй первісну чистоту. Для початку натріть дерев'яну поверхню дошки шматочком лимона.

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Після цього помістіть її в мікрохвильову піч і нагрівайте близько 60 секунд. Завдяки цьому простому трюку ви зможете уникнути клопоту і заощадити час.

Дезінфекція кухонної губки

Губки, які використовуються для очищення різних поверхонь, можуть містити шкідливі бактерії. На щастя, мікрохвильова піч може допомогти продезінфікувати їх.

Намочіть губку в чистій воді, відіжміть зайву рідину, а потім покладіть її в мікрохвильову піч приблизно на 120 секунд. Цей процес усуне небезпечні мікроорганізми, хоча важливо пам'ятати, що губки мають обмежений термін служби, і бажано регулярно замінювати їх для підтримання оптимальної чистоти.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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