Як використати лимонну кислоту під час прибирання: корисні лайфхаки

Лимонна кислота має велику цінність як для кухарів, так і для людей, які використовують її миючі властивості для різних побутових справ. Цей органічний засіб часто зустрічається в миючих засобах, призначених для чищення предметів повсякденного вжитку. UAportal розповідає про практичні способи застосування лимонної кислоти в прибиранні.

1. Хромовані деталі

Для тих, хто прагне до бездоганної чистоти у своїх оселях, лимонна кислота є ефективним засобом для відновлення блиску хромованих поверхонь. Створивши суміш лимонної кислоти та води, ви можете легко усунути стійкі відкладення вапняного нальоту на будь-яких хромованих деталях.

2. Мікрохвильова піч

Стінки мікрохвильових печей з часом часто накопичують жирний наліт, що вимагає ретельного очищення. Досвідчені господині ефективно використовують для цього лимонну кислоту. Розчин можна приготувати, змішавши 1 столову ложку лимонної кислоти з 500 мл води. Приготувавши розчин, поставте ємність з ним у мікрохвильову піч і встановіть її на найвищу потужність.

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Після нагрівання важливо не відкривати дверцята відразу. Зачекайте кілька хвилин, щоб пара, насичена лимонною кислотою, осіла на стінках, ефективно розм'якшуючи застарілі забруднення. Після цього протріть мікрохвильову піч, щоб очистити її.

3. Дошки для нарізання

Регулярне миття звичайними миючими засобами не завжди забезпечує оптимальний результат для обробних дошок, які використовуються на кухні. Якщо ви зіткнулися зі стійкими плямами або застарілими запахами, лимонна кислота може стати цінним помічником.

Посипте обробну дошку крупною сіллю, потім візьміть половинку лимона або губку, змочену в розчині лимонної кислоти, і ретельно протріть поверхню. Цей метод допомагає ефективно видалити плями і неприємні запахи, забезпечуючи чистоту і гігієнічність обробної дошки для подальшого використання.

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