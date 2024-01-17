Як використовувати лак для волосся не за призначенням: 3 цікавих лайфхаки

Лак для волосся має безліч практичних застосувань, окрім своєї основної функції. UAportal розповів, як ви можете включити лак для волосся у своє повсякденне життя у несподіваний, але корисний спосіб.

Боротьба зі статикою

Якщо ви часто стикаєтеся з проблемою притягання ворсинок або інших частинок до одягу, використовуйте лак для волосся як зручний антистатичний засіб. Тримаючи балончик на відстані приблизно 20-30 см, рівномірно збризніть тканину, а потім обережно витріть її паперовим рушником.

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Позбудьтеся стрілок на колготках

Набридлива поява стрілок на колготках є поширеною проблемою серед жінок. Оптимальний спосіб боротьби з цією неприємністю – використання лаку для волосся. Перед тим, як одягати нові колготки, нанесіть невелику кількість лаку рівномірно по всій поверхні.

Фіксатор для брів

Коли справа доходить до укладання брів, безліч спеціалізованих засобів борються за увагу покупців на полицях магазинів. Однак, якщо вдома є звичайний лак для волосся, не варто витрачатися без потреби. Щоб досягти вдалого результату без особливих зусиль, просто злегка збризніть чисту щіточку для брів лаком для волосся і ретельно розчешіть брови.

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