Як використовувати кухонну губку не лише для миття посуду: 3 цікавих лайфхаки

Не всі знають про різні способи використання кухонної губки, окрім її основної функції – миття посуду. Однак досвідчені господині відкрили для себе кілька способів використання цього повсякденного предмета. UAportal розповів про три лайфхаки з використанням кухонної губки, які можуть зробити ваше життя простішим.

Прибирання важкодоступних місць

Якщо ви зіткнулися з проблемою очищення важкодоступних місць або складних поверхонь, на допомогу може прийти кухонна губка. Зробіть невеликий надріз під твердою частиною за допомогою ножа. Повторіть процес з іншою губкою і закріпіть обидві губки на кухонних щипцях. Тепер у вас є корисний інструмент для легкого протирання жалюзі або полиць.

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Полив кімнатних рослин

Спробуйте покласти невеликий шматочок губки на дно квіткового горщика перед тим, як додати ґрунт. Коли ви поливаєте рослину, губка вбирає надлишок вологи. Поступово вона віддає накопичену воду через коріння або зволожуючи ґрунт.

Допомога під час роботи за комп'ютером

Тривала робота за комп'ютером часто призводить до того, що руки втомлюються і болять. Підклавши губку під зап'ястя під час роботи з мишкою, ви забезпечите необхідну підтримку та амортизацію. Це просте пристосування може допомогти запобігти втомі рук, забезпечуючи більш приємну та продуктивну роботу за комп'ютером.

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