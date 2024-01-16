Як використати колу в побуті: 4 цікавих поради

Кола, всіма улюблений газований напій, має дивовижні якості, які виходять за рамки втамування спраги. UAportal розглянув п'ять способів використання коли, про які ви не здогадувалися раніше.

Плямовивідник

Кола містить кислотні сполуки, які роблять її гідною альтернативою магазинним засобам для виведення плям. Кола з легкістю справляється зі складними забрудненнями.

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Засіб від комах

Чи знали ви, що високий вміст цукру в кока-колі може слугувати ефективним відлякувачем для настирливих комах? Просто поставте миски з нею на відкритому повітрі, щоб відволікти ос, джмелів та інших непроханих гостей.

Засіб від попелиці

Досвідчені садівники використовують колу для боротьби з попелицею на своїх грядках. Розведений водою, цей розчин діє як практичний засіб проти цих крихітних шкідників, допомагаючи захистити ваші рослини від шкоди.

Засіб проти іржі

Покриті іржею інструменти більше не потрібно викидати. Наповніть ємність колою і занурте в неї іржаві предмети, щоб вони були повністю покритими. Спостерігайте, як вона видаляє іржу та приводить інструменти до робочого стану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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