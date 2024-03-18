Як використати фен у побуті: 5 корисних порад

Фен – це звичайний побутовий прилад, який є майже в кожній оселі. Хоча його основне призначення – сушити волосся, UAportal розповів, що насправді він має кілька інших несподіваних застосувань.

Швидке розігрівання їжі

Коли ви в дорозі або не маєте доступу до мікрохвильової печі чи плити, фен може стати у пригоді. З його допомогою можна швидко розігріти їжу, що робить його зручним інструментом для тих, хто часто подорожує або перебуває у відрядженні.

Розділення заморожених продуктів

Ми всі стикалися з дилемою, коли потрібно розігріти лише частину замороженого продукту, але шматочки злипаються. У таких випадках на допомогу може прийти фен. Спрямувавши потік гарячого повітря на заморожені продукти, ви зможете легко відокремити їх, не розморожуючи всю упаковку.

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Розпалювання мангала

Якщо ви нетерпляче чекаєте на розпалювання вугільного гриля, фен може допомогти прискорити цей процес. Використовуючи його, ви можете подати сильний потік повітря, щоб швидко розпалити вугілля.

Видалення жуйки з волосся

Виявити жуйку, що застрягла у волоссі, може здатися катастрофою. Замість того, щоб панікувати або вдаватися до радикальних заходів, можна врятувати ситуацію за допомогою фена.

Обережно прогрійте жуйку, щоб полегшити її видалення. Поступово нагрівайте уражену ділянку і за допомогою гребінця з дрібними зубцями вичісуйте розм'яклу гумку.

Очищення одягу

Не поспішайте кидати забруднений одяг у пральну машину, коли помітили пляму. У багатьох випадках може допомогти фен. Нанесіть шматок мила на забруднену ділянку, промийте водою, а потім швидко висушіть. Це може бути зручним прийомом для невеликих плям, які не потребують повного циклу прання.

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