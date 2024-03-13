Як використовувати апельсинову шкірку в повсякденному житті

Існує величезна кількість способів використання шкірки апельсина в домашньому господарстві. UAportal розповідає детальніше про це.

Добриво для рослин

Апельсинову шкірку можна використовувати як натуральне добриво для рослин у саду. Невеликі шматочки шкурок можна закопати навколо рослин. Розкладаючись, вони повільно виділятимуть поживні речовини в ґрунт, покращуючи здоров'я та ріст садових культур.

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Цей метод особливо корисний для саджанців тропічних фруктів. Адже він надає додаткові поживні речовини, а також покращує структуру землі.

Засіб від комах

Апельсинові шкірки також слугують природним засобом від комах у саду. Садівники можуть розкидати шкірки по грядках або розвісити їх біля вразливих рослин, щоб відлякати шкідників.

Сильний цитрусовий аромат діє як відлякувач, та ефективно утримує на відстані таких паразитів, як попелиця, комарі та мурахи, без використання хімікатів.

Розпалювач вогню

Апельсинова шкірка може бути використана як натуральний засіб для розпалювання вогню. Олії, що містяться в ній, надають їй легкозаймистої основи.

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