Як використовувати алюмінієву фольгу в повсякденному житті: 3 корисних лайфхаки

Алюмінієва фольга широко відома завдяки своєму кухонному використанню, наприклад, для приготування та зберігання їжі. Однак універсальність цього матеріалу виходить за межі кухні, що робить його безцінним для різних інших домашніх завдань. UAportal розповів про три способи використання алюмінієвої фольги в повсякденному житті.

Усунення іржі та очищення кранів

Коли справа доходить до видалення іржі та бруду, алюмінієва фольга виявляється зручним інструментом. Її склад ефективно допомагає видаляти наліт, забезпечуючи чисті та блискучі поверхні, не пошкоджуючи прилади. Очищення потьмянілих кранів і змішувачів стає простішим за допомогою обережного очищення алюмінієвою фольгою.

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Точилка для ножиць

Замість того, щоб покладатися на точильні пристрої, алюмінієва фольга може стати альтернативою для відновлення гостроти ножиць. Просто розріжте її кілька разів. Крім того, якщо наждачний папір не є легкодоступним, замініть його алюмінієвою фольгою, щоб досягти тих самих результатів заточування.

Засіб для швидкого прасування

Використовуючи властивості алюмінієвої фольги, ви можете пришвидшити процес прасування та швидко відновити блискучий вигляд зношеного одягу. Поклавши її на прасувальну дошку як тепловідбивну поверхню, ви зможете краще і швидше розгладити тканину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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