Як зберігати спеції, щоб вони не втратили смак і аромат: 3 корисні лайфхаки

Багато хто прагне спеції і трави зберігати разом в одному контейнері в кухонній шафі. Однак це може мати певні недоліки, такі як труднощі з пошуком потрібних приправ та потенційна втрата аромату. Щоб ваші спеції зберегли свою свіжість і аромат, UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть вам у цьому.

Використовуйте герметичні контейнери

Після того, як ви принесли додому трави та спеції, дуже важливо перекласти їх у закриті контейнери. Щоб підтримувати порядок, прикріпіть до кожного невелику паперову мітку з назвою та терміном придатності. Мелені спеції в ідеалі слід використати протягом трьох років, тоді як коріандр, перець і корицю зазвичай можна зберігати до п'яти років.

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Виберіть темне і прохолодне місце

Оптимальне зберігання передбачає тримання спецій і трав подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла. Не ставте всі контейнери в ряд на кухонному столі, оскільки вплив сонячного світла може погіршити їх якість. Замість цього виберіть темне і прохолодне місце на кухні для їх зберігання.

Тримайте їх подалі від тепла

Хоча може здатися зручним зберігати спеції біля плити, насправді бажано тримати їх на відстані. Спеції, трави та приправи призначені для підсилення смаку страв у процесі приготування, але вони погано реагують на надмірне нагрівання перед використанням.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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