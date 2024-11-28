Як говорить із дитиною про смерть: про що краще не згадувати
"Мамо, а я колись помру?". Це питання завжди наздоганяє невчасно. На вигляд ви просто на секунду застигли. А всередині – безліч панічних думок, що спотикаються одна про одну. Як просто відповісти на складне питання?
Далі текст мовою оригіналу
Как научить ребёнка не бояться того, чего сами страшитесь? И стоит ли оберегать ребёнка от такой темы, как смерть? Как объяснить и рассказать ребёнку про смерть? Все ответы — в статье.
Почему это важно
Ребёнок задает вам конкретный вопрос о смерти. Неважно, интересуется он чисто гипотетически или в связи с конкретным событием в семье. А вы в ответ вы начинаете что-то невразумительно мямлить или отмахиваетесь от ребёнка с универсальным ответом "Подрастёшь — узнаешь". У малыша в голове начинают формироваться негативные установки:
- Родители не отвечают, потому что сами ничего не знают. Как же так, они же взрослые!
- Родители сами боятся, что же тогда делать мне? Я вообще не справлюсь! Ведь я маленький и беспомощный...
- Смерть — это что-то страшное, тревожащее и влекущее одновременно, о чем никто не хочет говорить. Мне никто не поможет!
- А вдруг они тоже умрут, и я останусь один...
Представьте себе нежный цветок, который растёт в стерильных условиях теплицы. И вдруг стеклянный колпак разбивается, и окружающий мир обрушивается на растение со всех сторон. Сможет ли выжить цветок?
Так происходит с психикой ребёнка, которого оберегают от всех потрясений. Однажды ему всё равно придётся столкнуться с жизненными реалиями, и эта встреча окажется для него разрушительной.
Поэтому говорить о неприятных и сложных вещах не только нужно, но и очень важно. Если ребёнок не услышит от вас чёткого и однозначного ответа, он начнёт искать решение самостоятельно. И тут уже может нафантазировать всё что угодно. Ваше упорное нежелание говорить на тему смерти также может спровоцировать у ребёнка развитие различных фобий.
Когда начинать
Будьте готовы честно и прямо ответить на вопросы тогда, когда они возникнут. Ваш ребёнок может спросить о смерти, когда столкнётся с этим явлением случайно. Поводом станет сюжет в мультфильме или книжке, разговор сверстников или взрослых посторонних людей. В этом случае ребёнок будет интересоваться смертью как отвлечённым явлением, и ответить на его вопросы будет проще.
Другая ситуация — смерть близкого человека. Например, как объяснить ребёнку что его мама умерла? Вы ещё сами не справились с горем и хотите по привычке отгородить от него ребёнка. Не стоит этого делать. Ребёнок понимает, что вокруг что-то происходит, близкого человека больше нет рядом, а его привычный мир рушится. Незнание и непонимание ситуации — плодотворная почва для дополнительных страхов и переживаний.
Как объяснить
Смерть как явление
Дети познают окружающий мир. И вместе с вопросами из разряда "Почему вода мокрая?" подчас задают и совершенно неожиданные:
- Почему умирают старые люди?
- Сколько еще проживёт хомячок?
- Не холодно ли человеку под землёй?
- Зачем ходить на кладбище?
Не смейтесь, не удивляйтесь и не проявляйте замешательства. Даже если интерес ребёнка кажется вам странным или неуместным, старайтесь отвечать максимально искренне. Иногда детские вопросы могут поставить в тупик любого взрослого. Если вы затрудняетесь ответить, просто признайтесь в этом. Дайте ребёнку время, чтобы обдумать новую информацию. Поинтересуйтесь, правильно ли он вас понял. И пообещайте, что ответите на все новые вопросы сегодня, завтра и в любое время, когда они появятся.
Утрата близкого человека
Дети разного возраста воспринимают смерть неодинаково. Но как например объяснить ребёнку, что папа умер? Есть универсальные правила, которые пригодятся вам в любом случае:
- выберите для разговора спокойное тихое место, где вам никто не помешает. При этом учтите, психологи не рекомендуют беседовать на подобные темы в детской;
- установите тесный тактильный контакт: посадите ребёнка на руки, обнимите, погладьте по голове, возьмите за руку. Пусть почувствует вашу поддержку;
- сообщите печальную новость простыми словами, избегайте непонятных сравнений или витиеватых фраз;
- старайтесь говорить спокойным тоном, без напряжения или надрыва. Можно поплакать вместе с ребёнком, но недопустимо скатываться в истерику или причитания. Если вы не чувствуете в себе достаточно сил для тяжёлого разговора, попросите кого-то из членов семьи сделать это за вас;
- будьте готовы к любой реакции ребёнка: молчание, страх, гнев, слёзы, новые вопросы… Дайте ему возможность проявить эти эмоции и прожить свое горе;
- поддержите ребёнка. Скажите, что понимаете, что не сможете заменить умершего человека, но готовы прийти на помощь в любой момент.
Итак, берём за основу эти правила и корректируем их в соответствии с возрастом ребёнка.
От 3 до 6 лет. В этом возрасте дети ещё не понимают, что смерть необратима. Часто они воспринимают ее как временную разлуку. А родители по ошибке с готовностью поддерживают и развивают это заблуждение.
Дети верят в силу своих негативных мыслей или брошенной в сердцах фразы "Ненавижу тебя! Не хочу тебя видеть!". Если родной человек вскоре после этого умер, ребёнок часто считает себя виновником случившегося. Комплекс вины добавляет трагичности и без того болезненной ситуации.
Что делать:
- Объясните ребёнку простыми словами, что произошло. Избегайте пояснений типа: уснула и не проснулась, уехал надолго, когда-нибудь вернётся и т.д. (почему не стоит так делать, поговорим позже).
- Настаивайте на том, что в смерти никто не виноват.
- С потерей близкого человека у ребёнка возникает острое чувство одиночества и пустоты. Подумайте, как можно её заполнить, и предложите конкретные действия. Например, ухаживайте за садиком бабушки, оформите вместе альбом с фотографиями мамы или продолжайте собирать коллекцию брата.
- Если видите, что ребёнок замкнулся в себе и не идёт на контакт, предложите ему нарисовать то, что он чувствует. Этот способ поможет ребёнку снять внутреннее напряжение.
Если вы сразу не сообщили ребёнку о смерти дорогого человека, сделайте это в ближайшее время. Начните разговор после его очередного вопроса об умершем и действуйте согласно правилам.
От 6 до 10 лет. Дети уже начинают осознавать смерть как необратимый процесс. Однако чаще всего воспринимают ее как абстрактный злой дух, который в основном забирает пожилых людей. В этом возрасте смерть не ассоциируется со сверстниками или родителями и может вызвать настоящий шок в связи со своей внезапностью.
Не дожидайтесь, пока ребёнок столкнётся со смертью в реальной жизни. Не ограждайте его от фильмов и книг с несчастливым финалом. Дайте ему возможность потренировать эмоции на вымышленном сюжете и персонажах.
Подростки. В возрасте от 10 лет и старше подросткам уже ясна природа и последствия смерти. Однако в силу кризисного периода взросления смерть обладает для них неким ореолом загадочности и привлекательности. Недаром, несмотря на запреты и предостережения, все больше подростков втягиваются в "группы смерти" в социальных сетях.
"Почему именно он погиб в этой аварии? Это несправедливо! Смерть — это наказание за что-то? Почему Бог позволил этому произойти?"
Подростки ищут ответы на эти и другие вопросы. Постарайтесь объяснить, что смерть не выбирает жертв. Горе приходит и к плохим, и к хорошим людям, и в случившемся никто не виноват. Если у вас есть чёткие религиозные верования, отвечайте на вопросы согласно своим убеждениям.
Внимательно следите за душевным состоянием подростка. В переходном возрасте боль от потери близкого человека переживается особенно сильно. Если подросток погрузился в себя, ничем не интересуется и не проявляет эмоции, больше разговаривайте, проводите время вместе. Так вы узнаете, что на самом деле у него в душе. При необходимости обратитесь за помощью к психологу.
Чего не стоит говорить
Часто взрослые, боясь детской истерики или другой реакции, оттягивают по возможности этот тяжёлый момент. Они предпочитают умалчивать о смерти близкого человека или облекать непонятную ребёнку правду в привычные образы. Но этот путь ошибочный может повлечь за собой печальные последствия. Например:
- "Папа уснул и больше не проснулся". Главное правило — никогда не ассоциируйте в понятии ребёнка смерть со сном. Он будет бояться спать или начнет видеть тревожные сны. Если же ребёнок сам считает, что смерть похожа на сон, объясните разницу.
- "Мама ушла от нас навсегда". Ребёнок сделает ошибочные выводы и будет расти с мыслями, что мама плохая, потому что бросила его, либо он сам плохой, раз мама ушла.
- "Бабушка заболела и умерла". Так вы прочно свяжете в сознании ребёнка болезнь и смерть. Если даже родственник умер после продолжительной болезни, объясните, что не все болезни смертельны и чаще всего человек выздоравливает. Приведите пример, когда ребёнок болел и выздоровел.
- "Дедушка уехал в путешествие, но обязательно когда-нибудь вернётся". Как бы тяжело вам не было, не дарите ребёнку напрасную надежду. К тому же после такой формулировку ребёнок будет бояться отпускать вас в поездки.
- "Ты еще слишком маленький, чтобы понять". Постарайтесь объяснить доступным для ребёнка языком. Если чего-то не знаете, лучше так и скажите, и пообещайте ответить на его вопрос чуть позже.
Другие нюансы
Что будет потом?
"Что происходит после смерти?" — возможно, ребёнок задаст и такой вопрос. Не вдавайтесь в физические и медицинские подробности, ему совсем необязательно знать об этом. Честно ответьте, что тело зарывают в землю или сжигают, в соответствии с обычаем или решением умершего.
Объясните, что у человека есть не только тело, но и душа, которая живёт вечно. Расскажите о ней в том религиозном аспекте, которого придерживается ваша семья. Но подчеркните, что и после смерти человек остаётся жить в сердцах людей, которые его любят и помнят.
Стоит ли брать ребёнка на похороны
Психологи не дают однозначного ответа на этот вопрос. Перед тем, как брать ребёнка на похороны близкого человека, обратите внимание на такие факторы:
- возраст и подготовленность ребёнка. Совсем маленький ребёнок не осознаёт смысл происходящего, но может испугаться реакции окружающих людей. С ребёнком постарше стоит поговорить заранее, объяснить ему смысл этого обряда и быть готовым к любой реакции с его стороны;
- желание ребёнка. Не настаивайте на его участии в церемонии прощания, если он категорически против;
- состояние ребёнка. Он сейчас очень ранимый. Не стоит брать ребёнка на похороны, если он постоянно плачет и легко впадает в истерику. Пусть лучше побудет дома в спокойной обстановке с кем-нибудь из членов семьи;
- ваше собственное состояние. Постарайтесь трезво оценить свои возможности. Если вы сами нестабильны и нуждаетесь в поддержке, как вы сможете уделить внимание чувствам ребёнка?
Любой из этих факторов может усугубить состояние и навредить здоровью ребёнка. Будет лучше посетить кладбище вместе через некоторое время после похорон, когда и вы, и ребёнок немного успокоитесь.
*****
Не бойтесь вопросов о смерти. Вопросы ребёнка о сложном — еще один повод стать более сознательными родителями. Это возможность разобраться со своими представлениями о смерти и пережить собственный травматический опыт. Будьте честными и последовательными в своих ответах. А самое главное — помогите ребёнку прожить горе наравне со всеми. Ведь "разделённая радость удваивается, а разделённое горе становится меньше в половину".