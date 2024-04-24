Як фольга допоможе під час миття посуду в машинці: цікаві лайфхаки

UAportal з'ясував, як використовувати фольгу для посилення миючих властивостей в посудомийній машинці. Дізнайтеся, як вона допоможе вам у господарстві.

Посилення миючих властивостей

Фольга сприяє підвищенню тертя і тиску під час миття, що збільшує ефективність посудомийної машини. Це сприяє видаленню стійких плям і залишків їжі з посуду та іншого приладдя.

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Запобігання утворенню іржі

Фольга діє як бар'єр між металевими компонентами посудомийної машини та предметами, що миються, ефективно перешкоджаючи появі іржі. Цей метод особливо корисний для старого або антикварного посуду, який більш схильний до іржавіння.

Захист делікатного скляного посуду

Фольга виконує функцію подушки для скляного посуду, зменшуючи ймовірність удару або биття під час миття. Це допомагає зменшити ризик утворення сколів або тріщин, тим самим зберігаючи цілісність скляного посуду.

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