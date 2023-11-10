Як ефективно утеплити вікна без зайвих витрат

UAportal надає кілька порад та методів, які допоможуть ефективно утеплити вікна та захистити їх від холоду. Незалежно від того, чи у вас старі дерев'яні вікна, чи сучасні пластикові, нижче наведено кілька корисних порад про те, як їх дешево утеплити.

Як найкраще утеплити старі вікна

Утеплення старих вікон є поширеною проблемою, особливо в зимові місяці. Традиційні методи, такі як пінопласт, вата, папір або скотч, були популярним вибором для вирішення цієї проблеми. Цими матеріалами заповнюють тріщини, а зверху часто наклеюють клейку стрічку для зміцнення.

Зручною альтернативою є використання газети, змоченої у воді, або звичайного паперу, покритого розведеним господарським милом, що запобігає утворенню протягів. Однак використання мила іноді може залишити плями на віконних рамах, а скотч може здерти фарбу.

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Дерев'яні вікна, які були поширені в будинках радянських часів, слід ізолювати по-іншому. Примітно, що сучасні дерев'яні рами добре оптимізовані для збереження тепла і, як правило, не потребують додаткової ізоляції. Щоб запобігти виникненню протягів, можна за допомогою шприца заповнити щілини розтопленим парафіном, доповнивши його пінопластом або тканиною для ширших щілин. Крім того, ви можете обрати більш сучасні методи, такі як використання ущільнювачів.

Перед нанесенням ущільнювачів переконайтеся, що поверхні чисті, очищені від бруду та знежирені. Кути ущільнювачів слід зрізати під кутом 45 градусів для правильного прилягання. Силіконовий герметик також корисний для закріплення ущільнювачів і запобігання протягам, хоча він найкраще підходить для стаціонарних частин відкритих вікон.

Як утеплити пластикові вікна

З іншого боку, пластикові вікна часто мають вбудовані енергозберігаючі функції і не потребують додаткової ізоляції. Однак з часом можуть виникнути проблеми з протягами. Важливо перевіряти ущільнювачі на наявність пошкоджень або жорсткості та замінювати їх у разі потреби.

Регулярне очищення та обробка ущільнювачів гліцерином може подовжити термін їхньої служби. Ретельно перевіряйте та регулюйте віконну фурнітуру, оскільки вона впливає на герметичність вікна. Іноді може знадобитися заміна фурнітури, але часто достатньо її регулювання.

Як утеплити вікна поліетиленовою плівкою

Крім усунення тріщин і стиків, важливо мінімізувати втрати тепла через саме скло. Теплоізоляційні плівки, призначені для скла, є чудовим варіантом. Ці плівки не лише зменшують тепловтрати, але й підвищують міцність скла та фільтрують шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Варто розглянути прозорі плівки, які не мають значного впливу на світлопроникність.

Але якщо ці спеціалізовані плівки не підходять, звичайна прозора поліетиленова плівка може стати бюджетною альтернативою. Її можна наклеїти як ззовні, так і зсередини віконної рами. Рівномірне натягнення плівки на вікно допоможе запобігти її розриву під дією вітру. Майте на увазі, що стандартна поліетиленова плівка може стати крихкою при низьких температурах, тому використання морозостійкої плівки може бути більш стійким вибором.

Для швидкого і тимчасового вирішення проблеми можна також використовувати харчову плівку, щоб ізолювати вікна і запобігти протягам.

Нагадаємо, ми вже писали, як бюджетно утеплити будинок.

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