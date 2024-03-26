Як ефективно видалити мох і лишайник з плодових дерев: поради експертів

Видалення моху та лишайників з плодових дерев може допомогти покращити їхній розвиток. UAportal розповів кілька ефективних методів, як позбутися цих зелених наростів.

Щоб ефективно усунути мох і лишайник з дерев, важливо діяти до того, як почнуть з'являтися бруньки – ранньою весною (березень) або пізньою осінню (листопад). Так ви зможете уникнути заподіяння шкоди рослині.

Одним з популярних і доступних народних засобів від моху на деревах є залізний купорос. Це надійне рішення передбачає приготування 5% суміші шляхом розчинення 500 грамів залізного купоросу в 10 літрах води. Нанесіть цей розчин на стовбури та скелетні гілки уражених дерев. Приблизно через тиждень ви помітите, що лишайники та мох опадають природним чином, і їх легко зішкребти дерев'яною лопаткою. Не забудьте також обробити ґрунт під деревом, оскільки залізний купорос діє як профілактичний засіб проти ґрунтових захворювань.

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Ще одним традиційним методом боротьби з мохом на деревах є використання солі. Зробіть суміш з 1 кілограма солі, 2 кілограмів деревної золи та натертих на тертці шматочків 2 господарських мил. Додайте до суміші 10 літрів гарячої води, доведіть до кипіння, дайте охолонути, а потім нанесіть склад на стовбури дерев.

Коли лишайники та мох розпадуться, вручну видаліть залишки і приступайте до побілки дерев. Наносити побілку слід рівномірно на стовбури дерев, коли погода суха, а температура повітря тримається вище 2 градусів тепла.

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