Як ефективно прати речі без шкоди для якості та кольору: Дієві лайфхаки

Відкрийте для себе практичні лайфхаки для якісного прання, що забезпечують найкращий догляд за вашим одягом. UAportal розповів більше про те, як ефективно прати речі за допомогою народних способів.

Оцет

Під час циклу полоскання додайте білий оцет, щоб усунути стійкі запахи та надати білизні яскравого відтінку. Завдяки цьому якість одягу значно покращується без використання агресивних хімічних засобів.

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Крейда

Крейда має чудові плямовивідні властивості, що робить її зручним рішенням для боротьби з плямами. Якщо у вас немає спеціальних засобів, візьміть звичайну крейду. Акуратно нанесіть її на проблемну ділянку і залиште на 10 хвилин, а потім продовжуйте звичайне прання.

Лимонний сік

Для відбілювання добре допомагає лимонний сік. Якщо ви хочете випрати пожовклу білизну, лимонний сік прийде на допомогу.

Вичавіть сік з двох лимонів і змішайте його з водою, щоб отримати розчин. Занурте одяг у цей розчин і залиште приблизно на 2-3 години. Спостерігайте за тим, як ваш одяг знову набуває білосніжності та яскравого вигляду.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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