Як ефективно та економно використовувати кондиціонер: літні лайфхаки

З підвищенням температури багато українців вдаються до використання кондиціонерів, щоб зберегти прохолоду. Попри свою ефективність в охолодженні приміщень, ці пристрої можуть значно збільшити споживання електроенергії і, як наслідок, завищувати щомісячні рахунки. Щоб допомогти вам уникнути надмірних витрат, UAportal пропонує кілька цінних порад щодо оптимізації використання кондиціонерів.

1. Оптимізуйте використання

- Визначте кімнату, де ви проводите найбільше часу протягом дня, і зосередьтеся на охолодженні цієї зони.

- Не забувайте зачиняти всі двері та вікна, щоб запобігти виходу прохолодного повітря та уникнути зайвого охолодження інших приміщень.

- Регулярно доглядайте за кондиціонером, доливаючи охолоджуючу рідину та очищаючи фільтри від пилу.

- Не закривайте блок кондиціонера шторами або меблями, оскільки це погіршує його роботу.

2. Контролюйте використання

- Не забувайте вимикати кондиціонер, коли він не потрібен. Крім того, використовуйте функцію відкладеного запуску або розумну розетку, щоб ефективно керувати часом його роботи.

- Уникайте переохолодження приміщення; діапазон температур 20-25 градусів за Цельсієм часто є достатнім для підтримання комфорту.

- Використовуйте режим "Сплячий" у нічний час, оскільки він споживає менше енергії, забезпечуючи при цьому достатнє охолодження.

Читайте також: Що робити, якщо почав протікати кондиціонер: причини та методи вирішення

Як ще заощадити кошти на електроенергії

Встановіть двофазний лічильник:

Хоча тарифи на електроенергію зросли, українці все ще можуть отримати вигоду від використання нічного тарифу, який діє з 23:00 до 07:00. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно встановити двозонний лічильник. Такий лічильник можна придбати самостійно або отримати від постачальника електроенергії, звернувшись до нього із запитом на заміну.

Визначте споживання електроенергії:

Для подальшої оптимізації споживання електроенергії важливо визначити прилади у вашому домогосподарстві, які споживають найбільше електроенергії. Кухонні прилади часто потрапляють у цю категорію, включаючи електричну плиту, мікрохвильову піч, холодильник, духовку, посудомийну машину, морозильну камеру та електричний чайник.

Не забувайте вимикати з розетки такі прилади, як пральні машини, пилососи, бойлери та фени, коли вони не використовуються, оскільки вони все ще споживають залишкову енергію.

Нагадаємо, ми вже писали, одяг з якої тканини краще носити влітку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !