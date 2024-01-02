Як ефективно та швидко очистити ручки газової плити: Дієві поради

Підтримувати чистоту на кухні дуже важливо, але ми часто не звертаємо уваги на певні ділянки, які потребують регулярного прибирання. Однією з таких занедбаних зон є ручки газових плит, які мають властивість накопичувати жир і бруд. UAportal підготував кілька простих і доступних методів, які досвідчені господині використовують для вирішення цієї проблеми.

Лимонний сік

Якщо ви маєте справу з незнімними ручками, на допомогу прийде лимон. Вичавіть з нього сік і приготуйтеся бути враженими його очисними властивостями. Занурте зубну щітку в лимонний сік і старанно почистіть ручки, приділяючи особливу увагу накопиченому бруду та жиру.

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Після ретельного очищення промийте їх чистою вологою губкою, щоб видалити залишки. Природна кислотність лимонного соку творить чудеса, розщеплюючи жир, залишаючи ваші ручки чистими та бездоганними.

Мило та окріп

Для знімних ручок дуже ефективним є простий підхід із застосуванням господарського мила та окропу. Натріть на тертці 70 грамів господарського мила і змішайте його з приблизно 150 мл окропу в ємності. Перемішуйте, поки мило повністю не розчиниться, утворюючи мильний розчин.

Занурте знімні ручки в цей розчин на ніч, щоб очищувальні властивості мила подіяли. Вранці просто промийте їх проточною водою, щоб видалити залишки мила, і ви побачите бездоганну чистоту.

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