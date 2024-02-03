Як ефективно боротися зі стресом на роботі: Корисні поради

Стрес на робочому місці є поширеною проблемою, що впливає на самопочуття та продуктивність. UAportal розповів про поради, зосереджені на визначенні пріоритетності завдань, встановленні меж та пошуку підтримки, щоб зменшити стрес на роботі.

Визначення пріоритетності завдань

Стрес на робочому місці може мати негативний вплив на здоров'я та загальне самопочуття людини. Щоб впоратися з цією проблемою потрібно навчитися визначати пріоритетність завдань. Можна витратити кілька хвилин на початку кожного дня, щоб скласти список справ і розташувати завдання в порядку їх важливості, що допоможе скласти чіткий план і зменшити відчуття перевантаження.

Регулярні перерви

Серед робочої метушні не варто забувати про регулярні перерви протягом дня. Вийшовши з-за столу на коротку прогулянку або навіть зробивши кілька глибоких вдихів, ви зможете перезавантажитися і перезарядитися, що в кінцевому підсумку допоможе ефективніше справлятися зі стресом.

Читайте також: П’ять причин негайно покинути співбесіду: ознаки токсичного керівництва

Встановлення меж

Встановлення меж має вирішальне значення для управління стресом на робочому місці. Люди повинні навчитися говорити "ні", коли у них занадто багато роботи, і чітко повідомляти колегам про свої обмеження. Така наполегливість допомагає зменшити відчуття перевантаження та забезпечує більший контроль.

Пошук підтримки

Важливо звертатися по допомогу, коли відчуваєте стрес на роботі. Можна звернутися до колеги або керівника, щоб обговорити проблеми та отримати пораду. Це дозволяє розділити робоче навантаження і сприяє формуванню почуття товариськості на робочому місці, пом'якшуючи відчуття ізоляції та стресу.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!