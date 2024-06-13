Як дорогоцінне каміння вплине на життя людей: прогноз для трьох знаків зодіаку

Всесвіт у своєму безмежному просторі вигадливо переплітає енергію зірок із силою коштовного каміння. Кожному знаку зодіаку, особливо тим, які належать до стихії Землі, відповідають певні камені, що підсилюють їхні вроджені якості.

Для Тельця, Діви і Козорога – тріади земляних знаків – ці дорогоцінні камені пропонують не тільки захист, але й стимул для розвитку їх природних сил та інтуїції. UApotal підготував гороскоп, в якому розповів більше про те, як певні мінерали резонують зі знаками зодіаку.

Телець

Яшма, камінь найчастіше червоно-жовтого кольору, використовується для зцілення від різних недуг і для відлякування привидів. Цей камінь має цілющі властивості і асоціюється з творчістю, інтуїцією та захистом.

Яскраві кольори яшми принесуть тепло і життєву енергію людям, народженим під знаком Тельця. Залишайтеся зосередженими, і великий успіх прийде на ваш шлях.

Діва

Гірський Кришталь, також відомий як прозорий Кварц, допомагає передбачати майбутнє, полегшує зубний біль і відвертає негативні наміри. Діва, ви володієте гострим оком на деталі і сильним почуттям інтуїції. Використовуйте силу гірського кришталю, щоб розвинути свої природні здібності по максимуму.

Кварц принесе ясність і зосередженість вашим думкам, дозволяючи приймати мудрі рішення. Довіряйте своїм інстинктам і дозвольте енергії гірського Кришталю вести вас до світлого майбутнього.

Козоріг

Агат, барвистий камінь з різноманітними переливами і переходами кольору, асоціюється з добротою, м'якістю, спокоєм і захистом від негативних енергій. Козоріг, ви відомі своєю рішучістю і практичністю.

Прийміть заспокійливу енергію Агат, щоб знайти баланс у своєму житті. Цей камінь захистить вас від будь-яких негативних впливів.