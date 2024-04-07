Як досягти гарної засмаги: літні лайфхаки

Хочете досягти ідеальної рівної засмаги? UAportal підготував важливі поради, які допоможуть вам отримати бездоганну засмагу, яка буде триматися довго.

Відлущування і зволоження для рівної засмаги

Відлущування шкіри для видалення відмерлих клітин – важливий крок у досягненні рівномірної засмаги. Для відлущування можна використовувати м'який скраб, зроблений своїми руками з цукру та оливкової олії, або ж магазинний засіб.

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Після пілінгу шкіру необхідно зволожити. Обирайте легкий зволожуючий крем без олій, приділяючи особливу увагу сухим ділянкам, таким як лікті, коліна та щиколотки. Регулярне відлущування та зволоження підготує шкіру до більш стійкої та рівномірної засмаги.

Використовуйте сонцезахисні засоби

Підтримувати шкіру зволоженою і захищати її від пошкодження сонцем дуже важливо для отримання рівномірної засмаги. Споживання великої кількості води зволожує шкіру зсередини і сприяє стійкості засмаги.

Крім того, постійне використання сонцезахисного крему з високим SPF необхідне для захисту шкіри під час засмаги, запобігаючи сонячним опікам і подальшому нерівномірному вицвітанню засмаги. Сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF не менше 30 слід використовувати і повторно наносити кожні дві години, особливо після плавання або потовиділення, щоб забезпечити рівномірний розвиток і збереження засмаги.

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