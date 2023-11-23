Як досягти блискучої чистоти посуду: секрети господинь

Занепокоєння щодо впливу хімічних речовин змушує багатьох з обережністю ставитися до використання миючих засобів під час миття посуду. У деяких випадках засіб для миття посуду може навіть не дати бажаних результатів, залишаючи на тарілках сліди жиру або непривабливі розводи.

Однак не варто боятися, адже UAportal підготував кілька перевірених способів, які допоможуть досягти блискучої чистоти посуду, не покладаючись на традиційні мийні засоби.

1. Гірчичний порошок

Одним з найбільш екологічних варіантів заміни звичайних миючих засобів є гірчичний порошок. Крім того, що він повністю безпечний для здоров'я, він ефективно видаляє стійкі забруднення і без особливих зусиль усуває жир з посуду. Існує два простих способи використання гірчичного порошку як замінника миючих засобів:

- Безпосереднє застосування. Візьміть мокру ганчірку, посипте її гірчичним порошком і використовуйте для миття посуду.

Читайте також: Блищатиме як нова: які підручні засоби можуть добре відмити витяжку на кухні

- Розведений розчин. Розчиніть гірчичний порошок у воді, дайте тарілкам просочитися сумішшю приблизно на 10 хвилин. Потім вимийте посуд ганчіркою під проточною водою.

2. Оцет

Оцет слугує чудовою основою для універсального миючого засобу, який не лише очищує, але й робить ваш посуд блискучим. Щоб приготувати розчин, виконайте декілька дій

1. Візьміть таз і наповніть його потрібною кількістю води.

2. На кожен літр води додайте дві великі ложки оцту.

3. Дайте тарілкам просочитися цією сумішшю приблизно 5 хвилин.

4. Продовжуйте мити посуд, як зазвичай.

Нагадаємо, ми вже писали про жахливі кухонні лайфхаки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!