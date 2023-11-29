Як довше зберігати яблука в домашніх умовах: лайфхаки

UAportal підготував добірку практичних порад і рекомендацій, які допоможуть вам зберегти яблука на довший час. Дотримуйтесь цих стратегій, щоб насолоджуватися хрусткими та соковитими яблуками завжди, коли вам захочеться.

Тримайте в прохолодному середовищі

Один з ефективних лайфхаків, який допоможе довше зберігати яблука в домашніх умовах, – це тримати їх у прохолодному середовищі. Яблука вразливі до тепла, яке може прискорити процес їхнього дозрівання. Щоб продовжити термін їх зберігання, рекомендується зберігати їх у холодильнику або в прохолодному підвалі.

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Відокремлюйте яблука одне від одного

Ще одна корисна порада, як довше зберігати яблука, – відокремлювати їх одне від одного. Коли яблука стикаються або щільно упаковані в контейнері, вони можуть виділяти більше етилену, що призводить до швидшого дозрівання. Рекомендується зберігати яблука окремо, в ідеалі – в повітропроникному контейнері.

Дбайливе поводження для оптимального зберігання

Правильне поводження з яблуками має важливе значення для їх тривалого зберігання в домашніх умовах. Важливо уникати падіння яблук, оскільки це може призвести до появи пошкоджень, які прискорюють їх псування. Потрібно обережно класти яблука в кошик або контейнер, щоб не пошкодити їх.

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