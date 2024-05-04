Як домогтися поваги близьких: 3 корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, як домогтися поваги інших. Дізнайтеся, як покращити спілкування з оточуючими.

Встановлення чітких меж

Щоб домогтися поваги від близьких, важливо встановити чіткі межі та про них повідомляти. Важливо донести до оточуючих інформацію про неприйнятну поведінку та її наслідки.

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Демонстрація самоповаги

Турбота про особисте благополуччя, твердість у переконаннях і нетерпимість до неповаги свідчать про самоповагу. Відстоювання самоповаги означає цінність особистих кордонів та очікування такого ж ставлення.

Активне слухання і схвалення

Активне слухання і схвалення почуттів близьких, навіть попри розбіжності, є надзвичайно важливими. Виявлення поваги до різних точок зору через співчутливе вислуховування та емоційне схвалення має вирішальне значення. Переривання і заперечення можуть призвести до образи.

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