Як діяти, якщо пожовтів одяг в шафі: дієві поради

З наближенням зими прихильники моди з нетерпінням готуються до переходу на світліші кольори вбрання. Однак може бути досить неприємно виявити, що деякі з білих тканин, навіть попередньо випрані, раптово пожовкли під час зберігання. UAportal розповідає, як боротися з цією проблемою.

Є кілька поширених причин, які спричиняють таку зміну кольору, і, зробивши кілька кроків, ви зможете запобігти цій проблемі. У більшості випадків причина криється в неправильних методах прання та засобах, що використовуються.

Температура під час прання, недостатнє полоскання, використання невідповідної побутової хімії для білих тканин, погана якість води, наявність цвілі або грибка в приміщенні, високий рівень вологості, зберігання чистих і брудних речей разом і навіть прасування перед тим, як покласти одяг на зберігання, можуть призвести до появи жовтих плям.

Тож як можна усунути цю проблему з пожовтінням? Найкращий спосіб – це повторне прання з дотриманням рекомендованих інструкцій для конкретної тканини.

Мило і нашатирний спирт

Для таких тканин, як бавовна, льон і синтетика, замочування на годину в розчині мила і нашатирного спирту з 20-30 мл перекису водню може допомогти відновити їх первісний колір.

Читайте також: Три прості засоби, які врятують навіть найбрудніші білі шкарпетки

Лимонна кислота

Вовну можна обробити розчином лимонної кислоти, а шовк і віскозу краще замочити на 10-15 хвилин у слабкому розчині перекису водню.

Аспірин

Якщо ви помітили пожовтіння на певній ділянці тканини, на допомогу може прийти простий домашній метод з використанням аспірину. Розтовчіть дві таблетки в порошок, додайте 10-20 мл води, і нанесіть суміш на уражену ділянку.

Сонячне світло

Також можна скористатися природним відбілюючим ефектом сонячного світла. Просто сушіть світлі речі з натуральних тканин на свіжому повітрі. Ультрафіолетове світло допомагає природним чином освітлити і зробити тканину яскравішою.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!