Як чистити взуття із штучної замші: 3 корисних лайфхаки

Підтримання взуття зі штучної замші в чистоті та доглянутому стані є запорукою його довговічності та гарного зовнішнього вигляду. UAportal підготував кілька практичних лайфхаків для його ефективного очищення та збереження.

Оцет і водний розчин

Для чищення взуття зі штучної замші можна зробити розчин з рівних частин білого оцту і води. Його слід акуратно втирати в плями на взутті за допомогою щітки з м'якою щетиною. Якщо залишити розчин на кілька хвилин перед тим, як витерти його чистою ганчіркою, це допоможе ефективно видалити бруд і плями.

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Ластик для олівців

Ще один ефективний спосіб почистити взуття зі штучної замші – використовувати ластик для олівців, зокрема потрібно м'яко потерти плями і зняти їх з матеріалу. Важливо робити це обережно, щоб не пошкодити матеріал.

Обробка парою

Для більш стійких плям або для того, щоб освіжити загальний вигляд взуття зі штучної замші, скористайтеся обробкою парою. Потримайте взуття над паровим чайником або відпарювачем для одягу, дотримуючись безпечної відстані, щоб не пошкодити матеріал. Це допоможе позбутися плям та відновити форму взуття.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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