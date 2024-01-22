Як часто потрібно прибирати у ванній кімнаті: 4 поради від досвідчених господинь

Підтримка чистоти у ванній кімнаті має важливе значення, вона вимагає більше уваги, ніж можна було б припустити. Через високий рівень вологості в цьому приміщенні, особливо в суміщених санвузлах, розмножуються бактерії та пліснява. UAportal розповів, як часто слід прибирати у ванній кімнаті.

Шторка для ванної кімнати

Важливо зосередитися на очищенні ванни або душової кабіни принаймні раз на тиждень. Крім того, якщо дозволяють матеріали, шторку слід прати або замінювати кожні три місяці. Регулярний догляд за цією зоною допомагає запобігти розмноженню бактерій і плісняви, які неможливо побачити неозброєним оком.

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Килимок для ванни

Килимок для ванни сприяє створенню атмосфери та комфорту в приміщенні, що робить його не менш важливим елементом. Чистіть або періть його кожні три місяці. Не забувайте враховувати матеріал і дотримуватися рекомендацій виробника щодо правильного догляду.

Сантехніка

Якщо витирати пил з шаф та інших конструкцій можна щотижня, то чистити сантехніку та крани слід щонайменше раз на три дні. Крім того, дуже важливо стежити за стаканчиками для зубних щіток, оскільки вони можуть накопичувати наліт або інші неприємні речовини. Не забувайте про необхідність чистити дверні ручки у ванній та туалеті.

Рушники

Для щоденного використання ідеально зберігати рушники біля опалювального приладу. Рекомендується міняти їх кожні три-чотири дні. Що стосується банних рушників, то для підтримки свіжості та чистоти достатньо випрати їх після двох-трьох використань.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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