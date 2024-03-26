Як чайну заварку використати на городі: поради, які варто спробувати

UAportal розповів про потужні переваги використання чайної заварки як натурального добрива для ваших рослин. Дізнайтеся кілька корисних порад, які допоможуть вам на городі.

Потенціал чайних пакетиків у саду

Багато садівників не знають про потенційні переваги використання чайних пакетиків як добрива і про те, як вони можуть покращити свої садівничі практики. Гаррі Боделл, досвідчений садівник розповів про ключову перевагу використання чайних пакетиків у саду: азот, який вони надають ґрунту.

Азот, необхідна поживна речовина для росту рослин, м'яко і безперервно виділяється чайними пакетиками. Органічні речовини, що містяться в пакетиках, також сприяють дренажу та аерації ґрунту. Крім того, чайне листя містить цінний калій і дубильні речовини, які покращують структуру ґрунту, роблячи його більш сприятливим для росту рослин. Коротше кажучи, чайні пакетики можуть ефективно слугувати природним добривом, зміцнюючи здоров'я та енергію ваших рослин.

Чайна заварка як добавка до мульчі або компосту

Садівник Джейн Доббс рекомендував використовувати органічні чайні пакетики та компостувати їх належним чином. Не забудьте відокремити чайне листя від паперової обгортки, перш ніж додавати його в компост. Це допоможе прискорити процес розкладання і забезпечить ефективне розщеплення листя.

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Хоча чай сам по собі діє як відносно слабке добриво, поєднання його з іншими органічними та мінеральними добривами дає найкращі результати для росту рослин.

Чайна заварка як добриво для кімнатних рослин

Протягом літніх місяців ґрунт у контейнерах має тенденцію до швидкого висихання. На щастя, чайні пакетики стають корисним помічником у збереженні вологи. Цей метод утримання вологи особливо корисний для декоративних рослин і в спекотних погодних умовах. Подібно до використання чайної заварки як підсилювача компосту, розподіліть її в ґрунті вашої рослини в горщику і дозвольте природному процесу йти своїм ходом. Не забудьте відповідно скоригувати свій режим поливу, оскільки чайні пакетики лише допомагають зберегти наявну вологу, а не дають її.

Чайна заварка для огірків, інших овочів та квітів

Чайна заварка містить дубильні речовини, які приваблюють червʼяків. Вони сприяють аерації ґрунту, забезпечуючи коріння рослин необхідними поживними речовинами.

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