Як побутові предмети допоможуть у створенні макіяжу: цікаві поради

UAportal дізнався про кілька нетрадиційних, але дуже ефективних лайфхаків для макіяжу, пропонуючи інноваційні та зручні рішення. Дізнайтеся, як максимально ефективно використовувати декоративну косметику та побутові предмети для макіяжу.

Універсальна помада

Помаду можна використовувати як рум'яна, злегка наносячи і розтушовуючи на щоках. Крім того, нюдова або світла помада може слугувати хайлайтером. Її навіть можна використовувати як швидкі тіні для повік, провівши і розтушувавши на повіках.

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Скраб з кавової гущі

Змішайте залишки кавової гущі з невеликою кількістю кокосової олії. Нанесіть суміш на шкіру круговими рухами, щоб отримати гладеньку шкіру перед нанесенням макіяжу. Кофеїн, що міститься в кавовій гущі, сприяє покращенню кровообігу.

Спрей для закріплення макіяжу

Змішайте воду і кілька крапель ефірної олії, наприклад, троянди або лаванди, у флаконі з розпилювачем. Обов'язково добре збовтайте суміш, щоб поєднати інгредієнти, а потім злегка розпиліть її на готовий макіяж.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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