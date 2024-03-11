Як швидко вивести сліди від тонального засобу з одягу: 4 дієві способи

Коли справа доходить до того, щоб позбутися стійких плям тонального крему на одязі, дуже важливо знати найбільш ефективні та практичні методи. UAportal зібрав способи, які допоможуть зберегти якість та зовнішній вигляд одягу.

Обробка рідким пральним засобом

Ефективний підхід полягає в попередній обробці плями рідким пральним порошком перед пранням. Нанесіть невелику кількість засобу безпосередньо на забруднену ділянку й обережно втирайте його. Залиште на 5-10 хвилин, щоб засіб проник в тканину і розщепив пляму.

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Замочування в розчині білого оцту

Замочіть заплямований тональним кремом одяг у розчині білого оцту і води для натурального і делікатного видалення плям. Змішайте рівні частини цих інгредієнтів в мисці або відрі й занурте одяг, переконавшись, що пляма повністю покрита. Оцет є природним дезінфікуючим і дезодоруючим засобом і може допомогти розщепити й вивести основну пляму.

Засіб для зняття макіяжу

Для особливо стійких плям тонального крему на одязі може бути дуже ефективним засіб для зняття макіяжу. Його слід нанести на забруднену ділянку і залишити на кілька хвилин, а потім випрати у звичайному режимі.

Крем для гоління

Несподіване, але ефективне рішення для видалення плям тонального крему з одягу – нанести невелику кількість крему для гоління на забруднену ділянку. Перед пранням його слід акуратно втерти. Піна, що міститься в кремі для гоління, може допомогти вивести тональний крем з тканини, що робить його ефективним засобом для виведення плям.

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