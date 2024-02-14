Як швидко висушити мокре взуття: Три корисні поради

Якщо потрібно швидко висушити мокре взуття, для цього є кілька ефективних способів. Від використання газет до залучення підручних засобів – UAportal розповів, як розв'язати цю проблему.

Використання газети для вбирання вологи

Коли взуття мокре, один з найшвидших способів висушити його – це набити його газетою. Це допоможе поглинути вологу, що прискорить сушіння. Для кращого поглинання можна покласти додаткові шматки газети навколо взуття. Важливо замінювати її кілька разів, щоб максимізувати ефективність сушіння.

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Використання фена

Ще один ефективний спосіб швидко висушити мокре взуття – використання фена. Встановіть його на середній або низький рівень нагрівання, щоб запобігти пошкодженню, і тримайте на відстані кількох сантиметрів від взуття. Переміщайте фен, щоб рівномірно розподілити тепло, і продовжуйте, поки взуття не висохне. Слід бути обережним, щоб уникнути перегріву взуття, особливо якщо воно містить синтетичні матеріали, оскільки це може призвести до його пошкодження.

Набивання взуття рисом

Інший спосіб швидко висушити мокре взуття – набити його сирим рисом. Він має чудові поглинальні властивості й може допомогти вивести вологу з взуття. Старі шкарпетки слід наповнити сирим рисом, а відкриті кінці зав'язати, після чого помістити всередину мокрого взуття. Їх слід залишити на ніч, щоб вони ввібрали всю вологу.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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