Як швидко вибрати ідеальний чайник для кухні: 3 корисні поради

Купівля чайника може здатися простим завданням, яке не потребує багато роздумів, однак його правильний вибір це не лише питання ціни. UAportal зібрав декілька лайфхаків, які допоможуть придбати якісний посуд для вашої кухні.

Функціональність

Пам'ятайте, що найдорожчий варіант не завжди є найкращим вибором. Натомість зосередьтеся на функціональності чайника та матеріалах, з яких він виготовлений. Навіть серед найдорожчих моделей можна знайти неякісні пластикові деталі.

Скажіть "ні" пластику

По-перше, пластикові чайники виділяють токсичні речовини при контакті з водою, що може негативно вплинути на здоров'я. По-друге, пластик погіршує смак напоїв.

Обирайте керамічні або скляні чайники

Для ідеального балансу між здоров'ям та естетичною привабливістю, керамічні та скляні чайники – найкращий вибір. Хоча вони мають дещо вищу ціну, безумовно, це вартує того, щоб отримати чудовий кухонний прилад.

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