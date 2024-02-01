Як швидко прибрати квартиру до приходу гостей: 3 корисних лайфхаки

Коли гості вже на порозі, а ваша квартира не в найкращому вигляді, скористайтеся цими бюджетними секретами, щоб причепурити житло всього за 5 хвилин. UAportal розповів про способи, які допоможуть легко прибрати оселю.

Ліжко

Застелити ліжко – перший крок. Якщо є розкладені тахти або дивани, акуратно складіть їх та приберіть брудну постільну білизну і замініть її чистим покривалом. Добре застелене ліжко миттєво підвищує загальний затишок і охайність кімнати.

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Кухонний стіл

В ідеалі на кухонному столі не повинно бути безладу. Приберіть зайвий або брудний посуд і швидко протріть стільницю вологою ганчіркою. Чистий кухонний стіл суттєво покращить загальний вигляд вашої кухні і зробить її чистішою.

Прихожа

Переконайтеся, що передпокій прибраний. Складіть взуття на полиці або в спеціально відведене місце, а зайвий одяг зберігайте в шафах або комодах. Звільніть прихожу від сезонних речей і акуратно розкладіть пари взуття, які можуть стояти біля входу.

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