Як швидко відіпрати плями від ягід та фруктів з одягу: Корисні поради

Плями від ягід і фруктів можуть бути стійкими, але за допомогою правильних методів їх можна ефективно вивести з одягу. UAportal розповів, як швидко розв'язати цю проблему.

Оцет і вода

Забруднену ділянку слід замочити в суміші оцту та води приблизно на 30 хвилин, а потім акуратно почистити зубною щіткою. Прополощіть виріб холодною водою і повторіть процес, якщо потрібно. Цей метод є делікатним для тканин і ефективним для розщеплення кислотних компонентів плям.

Лимонний сік і сіль

Забруднену ділянку слід посипати сіллю, а потім збризнути лимонним соком. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім прополощіть річ у холодній воді. Для більш стійких плям можна також акуратно втирати суміш у тканину перед полосканням. Важливо випрати одяг одразу після застосування суміші лимонного соку і солі, щоб запобігти потенційному пошкодженню тканини кислотою.

Читайте також: П'ять порад, як ефективно вивести жирні плями з одягу

Комерційний засіб для виведення плям

Для особливо стійких плям від ягід і фруктів рекомендується використовувати комерційні засоби для виведення плям. Просто дотримуйтесь інструкцій на засобі та обробіть забруднену ділянку перед тим, як випрати одяг, як зазвичай. Обов'язково перевірте етикетку і протестуйте засіб на невеликій, непомітній ділянці тканини.

Мийний засіб та перекис водню

Поєднання мийного засобу і перекису водню також може бути ефективним для видалення плям від ягід і фруктів з одягу. Невелику кількість мила змішайте з перекисом водню до утворення пасти, яку потім нанесіть на забруднену ділянку. Пасту слід залишити на кілька хвилин, а потім прополоскати одяг холодною водою. Цей метод може допомогти розщепити пляму і вивести її з тканини.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!