Як швидко очистити унітаз без побутової хімії: 3 корисних лайфхаки

Підтримання чистоти в унітазі має важливе значення. Хоча регулярне чищення необхідне, вам не обов'язково покладатися на дорогу побутову хімію, щоб ефективно виконувати цю роботу. UAportal розповів про три доступні народні засоби, які є простими, але ефективними для чищення унітаза.

Сода та оцет

Почніть з того, що насипте кілька ложок соди в чашу унітаза. Залиште її приблизно на 30 хвилин. Потім за допомогою пульверизатора додайте оцет. Реакція між цими двома інгредієнтами допоможе розщепити стійкі плями.

Для більш стійких плям можна приготувати суміш на кухонній плиті, підігрівши оцет і додавши невелику кількість харчової соди. Тільки пам'ятайте про обережність при використанні цього розчину, оскільки реакція може викликати ефект шипіння.

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Білизна

Нерозбавлений відбілювач слугує ефективним і швидким засобом для очищення унітаза. Почніть з видалення води з чаші. Потім обережно налийте відбілювач, ретельно покриваючи забруднені ділянки.

Залиште його діяти на кілька годин. Під час використання відбілювача важливо дотримуватися обережності через наявність небезпечних компонентів. Уникайте його використання, якщо вам незручно вживати необхідних заходів безпеки, наприклад, носити респіратор.

Лимонна кислота

Простим, але ефективним рішенням є лимонна кислота, яка творить чудеса в очищенні унітаза. Обережно налийте лимонну кислоту на внутрішню поверхню чаші і залиште на кілька годин. Після закінчення часу ретельно протріть поверхню губкою та змийте залишки водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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