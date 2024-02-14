Як швидко очистити деко від нагару: Поради від досвідчених господинь

Очищення дека від стійкого нагару може бути складним завданням, але існують прості та ефективні методи з використанням побутових засобів, які можуть полегшити цей процес. UAportal з'ясував, як досягти ідеальної чистоти.

Харчова сода й оцет

Харчова сода й оцет – це ефективний засіб, коли справа доходить до очищення дека. Спочатку посипте деко щедрою кількістю соди, покриваючи ділянки з найбільшим накопиченням. Потім залийте все оцтом і залиште на кілька хвилин. Використовуйте губку або щітку для чищення, щоб зчистити нагар, і промийте деко теплою водою, перш ніж ретельно його висушити.

Лимон і сіль

Ще один ефективний метод – розрізати лимон навпіл і занурити його в сіль. Використовуйте лимон як скребок і ретельно потріть ним нагар. Нарешті, промийте деко теплою водою і повністю висушіть його, щоб отримати блискучу чисту поверхню.

Читайте також: Як смажити їжу, щоб вона не прилипала до сковорідки

Очищення парою з харчовою содою

Для більш безпечного підходу посипте деко харчовою содою і ретельно збризніть його водою. Накрийте деко алюмінієвою фольгою і поставте його в розігріту духовку приблизно на пів години. Пара допоможе розпушити нагар, а сода поглине запахи та очистить поверхню. Після того, як деко охолоне, витріть всі залишки вологою ганчіркою або губкою і повністю висушіть його.

Замочування з мийним засобом для посуду та теплою водою

Наповніть раковину теплою водою і додайте велику кількість мийного засобу для посуду. Занурте деко і залиште його принаймні на годину, а для сильних плям – навіть на ніч. Це поєднання допоможе розпушити нагар і полегшить його видалення. Після замочування потріть деко губкою або щіткою і ретельно промийте його перед тим, як повністю висушити.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як смажити, щоб потім не довелось мити поверхні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!