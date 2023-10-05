Як швидко очистити мікрохвильову піч: три способи

UAportal підготував корисну статтю про декілька простих способів очищення мікрохвильової печі. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися чистою та доглянутою мікрохвильовою піччю.

Оцет і вода

Для ефективного очищення мікрохвильової печі можна використовувати розчин з рівних частин оцту і води. Використання оцту також допомагає усунути неприємні запахи.

Наповніть цією сумішшю миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, і поставте її всередину. Миску слід нагрівати на високій температурі близько п'яти хвилин, щоб пара, яка утворюється в розчині, розчинила бруд і залишки їжі на стінках приладу. Через п'ять хвилин миску слід обережно вийняти, а внутрішню поверхню протерти чистою ганчіркою або губкою.

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Паста з харчової соди

Ще один корисний метод очищення мікрохвильової печі полягає у створенні пасти з використанням харчової соди. Харчова сода ефективно видаляє стійкі плями, залишаючи мікрохвильову піч свіжою та чистою.

Густу пасту можна зробити, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води в мисці. Потім цю пасту можна нанести на внутрішню поверхню мікрохвильової печі, приділяючи особливу увагу стійким плямам. Після того, як паста пробуде всередині приблизно 15 хвилин, її можна витерти вологою ганчіркою або губкою.

Лимонний сік і вода

Лимонний сік – це натуральний миючий засіб, який можна використовувати для усунення неприємних запахів та бруду з мікрохвильової печі. Лимонний сік залишає після себе приємний цитрусовий аромат.

Вичавіть сік одного лимона в посудину, придатну для використання в мікрохвильовій печі, і додайте пів склянки води. Миску слід поставити в мікрохвильовку і нагрівати на високій потужності близько трьох хвилин. Пара, створена сумішшю лимонного соку і води, допомагає розщепити жир і залишки їжі. Після нагрівання миску слід обережно вийняти, а внутрішню поверхню ретельно витерти ганчіркою або губкою.

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