Як швидко очистити чайник від накипу: 4 корисні поради

Запобігання утворенню накипу в чайнику має вирішальне значення для забезпечення його довговічності. UAportal розібрався, що робити, аби не виникла ця проблема.

Використання оцту

Один з найпоширеніших і найефективніших методів видалення накипу з чайника – це наповнити його рівними частинами білого оцту і води. Перед тим, як кип'ятити чайник, розчин слід залишити настоюватися щонайменше на годину, а краще на ніч. Після кип'ятіння розчин слід вилити, а чайник ретельно промити, щоб видалити всі залишки.

Лимонний сік і харчова сода

Ще один натуральний спосіб очищення чайника від накипу полягає в тому, щоб наповнити його водою і додати кілька столових ложок лимонного соку або чайну ложку харчової соди. Розчин слід прокип'ятити в чайнику протягом декількох хвилин, а потім настояти близько години.

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Харчова сода

Для ефективного видалення накипу з чайника можна створити пасту з харчової соди та води. Залиште пасту на кілька годин, а потім за допомогою неабразивної щітки почистьте внутрішню поверхню чайника. Потім необхідно ретельно все промити, щоб видалити залишки.

Метод окропу

Кип'ятіння води в чайнику протягом декількох циклів є одним з найшвидших і найпростіших способів видалення вапняного нальоту. Гаряча вода допомагає розчинити накип, що полегшує його вимивання. Щоб прискорити процес, у киплячу воду можна додати невелику кількість білого оцту для посилення його дії.

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