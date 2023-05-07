Як швидко навести лад у маленькій ванній кімнаті: 3 поради

Підтримка чистоти у ванній кімнаті є невід'ємною частиною підтримки здорового та щасливого життєвого простору. Однак через відсутність достатнього простору у більшості ванних кімнат буває важко підтримувати чистоту та порядок.

Використовуйте кошики для зберігання

Перша порада щодо наведення порядку у маленькій ванній кімнаті – використовувати кошики для зберігання. Кошики можуть стати чудовим способом зберігання таких предметів, як рушники, туалетний папір та засоби для чищення.

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Вони бувають різних розмірів, форм і кольорів, що робить їх універсальним варіантом, що підходить до будь-якого декору ванної кімнати. Використовуючи кошики, ви зможете організувати зберігання предметів у ванній кімнаті та прибрати їх із тумби, звільнивши цінний простір.

Щоб застосувати цю пораду, почніть з визначення предметів, які потрібно зберігати в кошику. Потім оберіть кошик, який буде досить великий, щоб вмістити ці предмети. Ви можете розмістити кошик на полиці під раковиною або на настінному стелажі. Таким чином, ви зможете тримати все під рукою та в порядку.

Використовуйте вертикальний простір

Друга порада щодо наведення порядку в маленькій ванній кімнаті – це використання вертикального простору. Коли ви маєте обмежений простір, важливо максимально використовувати стіни.

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Один із способів зробити це – встановити полиці чи шафи. У них можна зберігати такі предмети, як туалетне приладдя, косметику та аксесуари для волосся. Таким чином, ви зможете все організувати та прибрати з прилавка.

Щоб застосувати цю пораду, почніть із вимірювання вільного простору стіни. Потім виберіть полицю або шафу, яка відповідає розміру. Ви можете встановити його над раковиною, унітазом чи ванною. Таким чином, ви зможете ефективно використовувати вертикальний простір у ванній кімнаті.

Використовуйте підставку для душу

Третя порада щодо наведення порядку у маленькій ванній кімнаті – це використання підставки для душу. Коли ви у маленькій ванній кімнаті, дуже важливо, щоб ваше душове приладдя було організовано.

Підставка для душу може стати чудовим вирішенням цієї проблеми. У ній можна зберігати такі предмети, як шампунь, кондиціонер та мило, що полегшує доступ до них під час прийняття душу.

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