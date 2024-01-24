Як швидко позбутися запаху поту з одягу без прання: 3 ефективних лайфхаки

Не кожна господиня знає про можливість вивести неприємний запах поту з одягу без використання пральної машини. UAportal розповів, що існують ефективні альтернативи, які допоможуть повернути одягу свіжий і презентабельний вигляд за відносно короткий проміжок часу.

Горілка

Використання горілки у нетрадиційний спосіб може виявитися ефективним у боротьбі із запахом поту на одязі. Почніть з розведення алкогольного напою з водою у співвідношенні 1:1.

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Отриманий розчин нанесіть на проблемну ділянку. Залиште горілчану суміш на одязі на час від 20 хвилин до двох годин, залежно від інтенсивності запаху. Після цього ретельно обробіть проблемне місце за допомогою пароочисника.

Харчова сода

Нанесіть достатню кількість харчової соди безпосередньо на уражену ділянку. Залиште на 30 хвилин, щоб сода поглинула неприємний запах. Згодом просто струсіть надлишки порошку.

Заморожування

Пам'ятайте, що запах поту – це результат життєдіяльності бактерій. Щоб ефективно усунути цей запах, потрібно знищити бактерії, що його спричиняють. Один зі способів досягти цього – використання морозильної камери.

Покладіть одяг у пакет і помістіть його в морозильну камеру щонайменше на годину. Піддаючи річ екстремально низьким температурам, ви ефективно знищуєте бактерії, залишаючи її свіжою і без запаху.

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