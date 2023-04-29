Як швидко позбутися похмілля: прості поради для приємного ранку після вечірки

Кожна людина хоч раз у житті відчувала похмілля, і можна з упевненістю сказати, що це не найприємніше відчуття. Похмілля часто супроводжується головним болем, нудотою та втомою, що може ускладнити нормальне функціонування організму. UAportal підготував кілька корисних порад про те, як швидко позбутися похмілля.

Пийте воду

Один із найефективніших способів позбутися похмілля – пити багато води. Алкоголь зневоднює організм, внаслідок чого ви відчуваєте млявість та запаморочення.

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Питна вода допомагає заповнити запаси рідини, втраченої за ніч рясного пиття, та полегшити деякі симптоми похмілля. Намагайтеся випивати щонайменше вісім склянок води протягом дня, а якщо ви відчуваєте сильне зневоднення, спробуйте пити спортивні напої або кокосову воду для заповнення втрачених електролітів.

З'їжте поживний сніданок

Коли у вас похмілля, організм перебуває у стані шоку, і обмін речовин уповільнений. Поживний сніданок допоможе запустити метаболізм та забезпечити організм необхідними поживними речовинами для нормального функціонування.

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Віддайте перевагу продуктам з високим вмістом білка та складних вуглеводів, таким як яйця, тости з цільного зерна та свіжі фрукти. Уникайте жирної їжі, оскільки вона може ще більше засмутити шлунок та погіршити самопочуття.

Рухайтесь

Хоча думка про фізичні вправи може бути останнім, що спадає вам на думку при похмілля, легке фізичне навантаження дійсно може допомогти відчути себе краще. Фізичні вправи посилюють кровотік і допомагають організму ефективніше виводити токсини. Вам не потрібно бігти до спортзалу чи бігти марафон, але бадьора прогулянка чи заняття йогою можуть полегшити деякі симптоми похмілля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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