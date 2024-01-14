Як швидко позбутися неприємного запаху з раковини: 4 прості способи

Дізнайтеся про найефективніші методи усунення неприємних запахів з раковини за допомогою цих практичних рішень. Від природних засобів до ефективних способів – UAportal розповів, як розв'язати цю проблему.

Розчин харчової соди та оцту

Для усунення неприємних запахів з раковини можна використовувати суміш з рівних частин харчової соди та оцту. Суміш слід вилити в каналізацію і залишити на кілька хвилин, а потім змити гарячою водою. Цей метод допомагає видалити бактерії, що спричиняють неприємний запах.

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Скибочки лимона та кубики льоду

Покладіть кілька скибочок лимона у раковину і додайте жменю подрібнених кубиків льоду. Потім на кілька хвилин пустіть холодний струмінь води. Цей процес ефективно усуває неприємні запахи та залишає раковину з цитрусовим ароматом.

Кип'яча вода

Цей процес ефективно розчиняє і змиває будь-який жир або залишки, що викликають неприємний запах. Цей спосіб можна виконувати регулярно, щоб підтримувати чистоту раковини.

Комерційні засоби для чищення каналізації

Для усунення стійких і неприємних запахів з раковини можна скористатися промисловим засобом для чищення каналізації. При роботі з хімічними очисниками необхідно дотримуватися обережності, щоб захистити шкіру та очі.

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