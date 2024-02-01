Як швидко позбутися нальоту на унітазі: Дієві засоби

Коли справа доходить до підтримки чистоти та гігієнічності унітаза, усунення нальоту має важливе значення. UAportal розповів про декілька ефективних методів, які можуть значно покращити загальну чистоту туалету.

Використовуйте оцет і харчову соду

Оцет і харчова сода ефективно видаляють наліт з поверхні унітаза. З рівних частин цих двох інгредієнтів слід приготувати пасту і нанести її на забруднену поверхню. Залиште на кілька хвилин, а потім зчистьте його за допомогою щітки. Хімічна реакція між оцтом і харчовою содою допомагає розщеплювати наліт і полегшує його видалення.

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Лимонний сік і сіль

Насамперед посипте наліт сіллю, а потім вичавіть на нього лимонний сік. Суміш слід залишити на деякий час, а потім почистити за допомогою щітки. Лимонна кислота в поєднанні з абразивністю солі допомагає розщепити й зняти весь бруд. Важливо чистити обережно, щоб не пошкодити поверхню унітаза.

Засіб для чищення унітаза

Використання комерційних засобів для чищення унітазів також може допомогти позбутися від нальоту. Дуже важливо дотримуватися інструкцій на засобі та залишити його на певний час. Потім за допомогою щітки слід почистити ділянку і ретельно промити її. Засіб слід використовувати в добре провітрюваному приміщенні, а для захисту рук слід надягати рукавички.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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