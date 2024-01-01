Як швидко та легко видалити іржаві плями з ванни

Побачити іржаві плями на ванні – завжди неприємний сюрприз. Однак, навіть найсильніші забруднення можуть бути легко видалені, якщо знайти правильний спосіб. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть вирішити цю проблему.

Суміш оцту та харчової соди

Для цього способу потрібно створити пасту з оцту і харчової соди. Нанесіть її на забруднені ділянки, залиште на кілька годин, а потім відітріть губкою або щіткою.

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Скраб з лимонного соку та солі

Ще одна корисна порада для боротьби з іржавими плямами на ванні полягає у створенні скрабу з лимонного соку та солі. Акуратно скрабуючи забруднені ділянки сумішшю, можна ефективно розщепити та видалити залишки іржі з поверхні ванни.

Замочування білим оцтом

Ще один простий і ефективний лайфхак для усунення іржавих плям у ванні полягає в тому, щоб залити уражені ділянки білим оцтом і залишити їх на кілька годин. Кислотність оцту здатна розщеплювати іржу, полегшуючи подальше чищення.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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