Як швидко та легко видалити вапняний наліт з ванни

На перший погляд, видалення нальоту з ванни може здатися складним завданням, але насправді існують декілька ефективних способів, які дозволяють швидко та легко очистити поверхню. UAportal розповів детальніше про них.

Розчин натуральної кислоти

Щоб усунути вапняний наліт у ванній кімнаті природним шляхом, створіть суміш білого оцту і води в рівних частинах. ЇЇ потрібно помістити в пляшку з розпилювачем та розподілити по поверхні. Після обприскування уражених ділянок залиште їх на кілька хвилин, після чого потріть їх губкою або щіткою і змийте водою.

Читайте також: Як легко очистити ванну від стійкого нальоту

Цитрус

Якщо розрізати лимон навпіл і безпосередньо втерти його у стійкий вапняний наліт, лимонна кислота, що міститься в фрукті, може ефективно розщепити і розчинити його. Якщо залишити її на кілька хвилин перед тим, як промити і протерти поверхню, ви отримаєте натуральний і ефективний засіб для чищення.

Очищення парою

Щоб без особливих зусиль впоратися з вапняним нальотом на душових лійках або змішувачах, пластиковий пакет, наповнений білим оцтом, можна прикріпити навколо приладу за допомогою резинки. Якщо залишити його на ніч, пара й оцет розчинять вапняний наліт, і вранці поверхні будуть чистими та блискучими.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!