Як швидко та легко почистити раковину: Ефективні поради
Часто раковина стає осередком забруднень. UAportal підготував три лайфхаки, що допоможуть ефективно очистити раковину від нальоту.
Харчова сода та оцет
Спробуйте додати харчову соду і 1/4 склянки оцту в раковину, перед цим закривши злив. Залиште на 30 хвилин, а потім промийте гарячою водою. Це допоможе розчинити будь-які брудні відкладення і залишить раковину блискуче чистою.
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Лимон та сіль
Рекомендується розрізати лимон навпіл і посипати зріз сіллю. Використовуйте його для чищення раковини, зосереджуючись на найскладніших місцях. Лимонна кислота, що міститься в лимоні, допомагає розщеплювати жир, а абразивність солі – відчищати бруд.
Зубна паста
Зубну пасту слід видавити навколо раковини, а старою зубною щіткою можна відтерти будь-які плями. М'які абразиви зубної пасти м'яко очистять поверхню, не дряпаючи її.
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