Як швидко та легко відмити мікрохвильові піч

Регулярне чищення мікрохвильової печі допоможе запобігти появі неприємних запахів. UAprotal підготував п'ять порад, що зможуть відновити початковий вигляд цієї кухонної техніки.

Вода, оцет та лимон

Щоб полегшити очищення, поставте в мікрохвильову піч миску, наповнену рівними частинами води і оцту, а також кількома скибочками лимона. Нагрівайте суміш протягом 5 хвилин, щоб пара розчинила бруд. Потім обережно вийміть миску і протріть внутрішню поверхню мікрохвильовки вологою ганчіркою.

Харчова сода

Зробіть пасту, змішавши соду з невеликою кількістю води, і нанесіть її на будь-які стійкі плями всередині мікрохвильовки. Залиште на кілька хвилин, щоб розм'якшити бруд, а потім потріть і витріть засіб вологою ганчіркою або губкою. Після використання содової пасти дуже важливо ретельно промити внутрішню поверхню чистою вологою ганчіркою.

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Універсальний очищувальний спрей

Для підтримки мікрохвильової печі у чистоті використовуйте універсальний очищувальний спрей. Просто розпиліть спрей на внутрішні поверхні мікрохвильової печі та протріть її вологою ганчіркою. Цей метод ідеально підходить для регулярного догляду і допомагає запобігти появі стійких плям, а також зберегти свіжий запах мікрохвильової печі.

Лимонний сік

Змішайте рівні частини лимонного соку і води в посуді, придатному для використання в мікрохвильовій печі, і нагрівайте протягом декількох хвилин. Утворена пара допоможе розпушити частинки їжі та плями, що полегшить їх витирання. Приємний цитрусовий аромат лимона також залишить мікрохвильову піч свіжою та чистою.

Вода та мило для посуду

Ще один ефективний спосіб очистити мікрохвильову піч – створити пару, нагрівши миску з водою з кількома краплями мила для посуду. Пара допоможе розм'якшити бруд і бризки їжі, щоб їх було легше витерти вологою ганчіркою. Цей метод є швидким, простим і не передбачає використання агресивних хімічних засобів, що робить його безпечним та екологічним способом підтримання чистоти мікрохвильової печі.

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