Як швидко і легко відмити лінолеум: 7 простих та ефективних способів

Лінолеумні підлоги популярні завдяки своїй довговічності та придатності для приміщень з високою вологістю. Однак з часом вони можуть накопичувати бруд і втрачати свій привабливий вигляд. UAportal підготував 7 простих порад, які допоможуть вам відновити вигляд такої підлоги.

1. М'який миючий засіб

Для початку візьміть звичайну губку і відповідний миючий засіб. Почніть з ретельного миття лінолеуму, а потім нанесіть миючий засіб на брудні ділянки. Залиште його на деякий час, щоб він потрапив у всі щілини. Потім круговими рухами потріть підлогу губкою. Змийте миючий засіб теплою водою.

2. Господарське мило

Натріть господарське мило на тертці та змішайте його з теплою водою до утворення густого розчину. Нанесіть цей розчин на лінолеумну підлогу, а потім ретельно змийте чистою водою.

3. Обробка парафіном

Змочіть лінолеум перед нанесенням тонкого шару парафіну. Дайте йому настоятися кілька хвилин, а потім потріть підлогове покриття, щоб видалити бруд і жир.

4. Скипидарний очищувач

Скипидар може бути ефективним засобом для чищення лінолеуму, але тільки якщо на поверхні немає залишків воску. Якщо ви помітили сліди воску, зішкребіть їх ножем, перш ніж продовжувати. Потім візьміть ганчірку або ватний тампон, змочений скипидаром, і обережно протріть плями.

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5. Розчин аміаку

Нашатирний спирт може надати гарний блиск лінолеумній підлозі. Змочіть м'яку тканину в нашатирному спирті і протріть нею поверхню лінолеуму, залишивши її блискучою і відполірованою.

6. Канцелярська гумка

Використовуючи канцелярську гумку для чищення лінолеуму, обов'язково використовуйте тільки м'яку сторону, щоб не пошкодити поверхню підлоги. Акуратно розтирайте плями та сліди, щоб повернути їй первозданний вигляд.

7. Розчин картопляного крохмалю

Зробіть розчин, розчинивши 10 грамів картопляного крохмалю в склянці холодної води. Вилийте цю суміш у гарячу воду (близько 50 градусів) і перемішуйте до повного розчинення крохмалю. Використовуйте цей розчин, щоб відтерти бруд і жир з лінолеуму.

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