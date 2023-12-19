Як швидко та якісно заточити ніж в домашніх умовах

Заточка ножа – це мистецтво, яке вимагає уваги до деталей та правильного підходу. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть заточити ніж в домашніх умовах, не використовуючи спеціалізованого обладнання.

Кераміка

Щоб правильно заточити ніж, можна використовувати керамічне горнятко як імпровізовану точилку. Лезо ножа слід провести по неглазурованій основі під кутом 20 градусів, що допоможе відточити лезо і зберегти його гостроту на тривалий час без використання традиційної точилки для ножів.

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Порцеляна

Ще один ефективний метод заточування ножів полягає у використанні дна порцелянової тарілки. Подібно до методу керамічної кружки, лезо ножа слід провести по неглазурованому краю тарілки під кутом 20 градусів, що допоможе зберегти гостроту леза для чистих і точних розрізів.

Шкіряний ремінь

Якщо під рукою немає кружки або порцелянової тарілки, для заточування ножа можна використати шкіряний ремінь. Якщо провести лезом по внутрішній стороні ременя, ніж можна швидко підправити і відновити його гостроту в найкоротші терміни.

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