Як швидко та якісно вивести плями з одягу: Бабусині поради

Плями на одязі, начебто не суттєва проблема, яку можна легко вирішити, проте іноді це може викликати складності. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть повернути одягу його первозданний вигляд.

Лимонний сік

Суміш лимонного соку і води слід нанести на пляму, потім залишити на кілька хвилин і промокнути чистою тканиною. Кислотні властивості лимонного соку допомагають вивести пляму, а вода – розбавити її.

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Паста з харчової соди

Пасту з харчової соди та води потрібно нанести безпосередньо на пляму. Залиште на кілька хвилин, потім обережно потріть і змийте холодною водою. Сода діє як м'який абразив, допомагаючи видалити пляму.

Оцтовий спрей

За допомогою пульверизатора, наповненого білим оцтом, збризніть забруднену ділянку. Залиште засіб на кілька хвилин, а потім змийте холодною водою. Кислотна природа оцту сприяє розщепленню та видаленню плями, завдяки чому одяг швидко набуває свіжого та чистого вигляду.

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